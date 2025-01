Il Pd: “Il governo taglia oltre 5 miliardi ai Comuni, conseguenze pesanti anche in Liguria”

Genova. “Il governo taglia oltre 5 miliardi di risorse ai comuni su messa in sicurezza del territorio, edilizia scolastica, dissesto idrogeologico, sviluppo sostenibile e rigenerazione urbana, ricadute anche in Liguria soprattutto per le piccole realtà locali, ma la giunta tace”. A denunciarlo sono Davide Natale e Giancarlo Nasuti, rispettivamente segretario e responsabile enti locali del Pd Liguria.

“La legge finanziaria recentemente approvata è una legge contro gli enti locali – sostengono Natale e Nasuti -. Se si scorrono le voci principali è chiaro che il taglio di risorse colpisce pesantemente i bilanci dei Comuni e in particolare quelli di dimensioni più piccole e fatto ancora più grave in settori importantissimi per una regione come la nostra in cui la lotta al dissesto idrogeologico, di messa in sicurezza del territorio, dello sviluppo sostenibile e della rigenerazione urbana rivestono un’importanza straordinaria. In alcuni casi si parla anche di definanziare interventi il cui iter autorizzativo è già stato concluso”.

