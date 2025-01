Incidente mortale in via Paleocapa, Alessandro Novelli prima vittima del 2025 sulle strade genovesi

Genova. È la prima vittima della strada del 2025 Alessandro Novelli, a soli 14 giorni dall’inizio dell’anno. Un altro nome che si aggiunge a un tragico elenco che nel 2023, ultimo dato disponibile a livello ufficiale, nella sola provincia di Genova conta 21 morti. Le strade urbane, lo confermano i dati Istat, sono quelle più pericolose visto che oltre l’80% degli incidenti avvengono lì. Non fa eccezione quello di ieri sera in via Paleocapa. La dinamica probabilmente verrà chiarita nel corso della giornata, lo scontro, frontale, avvenuto ieri sera poco dopo le 20 all’altezza del civico 36, è stato violento tanto che nell’auto della donna di 62 anni si sono attivati gli airbag.

“Ho sentito un botto, sono uscito, ho visto che il signore era già per terra. È arrivato un medico che ha fatto di tutto per rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare” è stata la testimonianza di un uomo che abita nelle immediate vicinanze.

