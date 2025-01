Intonaco rovinato, acciaio arrugginito e infiltrazioni dal tetto nella Piscina Zanelli di Savona: “Impianto sicuro, manutenzione già prevista”

Savona. “Intonaco rovinato negli spogliatoi, acciaio arrugginito (i supporti delle docce, la doccia prima di entrare in vasca), infiltrazioni d’acqua dal tetto“. Sono alcune delle criticità di piscina Zanelli sollevate in una mail arrivata in redazione e che abbiamo potuto constatare anche noi dopo essere entrati in piscina (seguendo il percorso che segue un utente). RariNantes Savona insieme al Comune è al lavoro per risolvere i problemi. Il gestore dell’impianto natatorio ha, infatti, presentato qualche settimana fa un project financing al Comune per implementare i lavori del secondo lotto (aggiungere la copertura) e sistemare le criticità del primo lotto.

“Abbiamo in gestione la piscina in proroga fino al 30 settembre 2025 – spiega Giuseppe Gervasio, direttore sportivo della Rarinantes Savona -, da qui al 31 marzo la Rari si è impegnata a presentare un project financing al Comune e proponiamo di fare opere alcune relative al secondo lotto e altre che prevedono interventi nel primo lotto come l’impianto fotovoltaico, compreso il rifacimento del tetto, risolvendo così la questione delle infiltrazioni da sopra. Poi ridaremo il bianco ai muri ma bisogna aspettare perchè se rifacciamo i muri oggi, domani siamo nella stessa identica situazione. Da sempre abbiamo anche il problema dalla provenienza dell’umidità dal basso“.

