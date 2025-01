La banda dei pomelli d’ottone colpisce ancora: porte e portoni “alleggeriti” a Sestri Ponente

Genova. “Questa notte al civico 6 hanno rubato quasi tutti i pomoli delle porte. Tenete gli occhi aperti”. Queste le parole di un piccolo volantino comparso questa mattina nei portoni divia Fabrizio del Carretto, Sestri Ponente, dove, nella notte, sarebbero stati rubati i pomelli d’ottone delle porte del caseggiato.

L’alert vecchio stile – carta e scotch – è stato poi condiviso sui social, dove i gruppi di quartiere hanno rilanciato l’allarme. E dai commenti emerge tutta l’epopea di uno o più ladri seriali che in questi mesi stanno facendo man bassa di pomelli e maniglie fatte di metallo in qualche modo “pregiato” e quindi rivendibile: diversi utenti, infatti, hanno denunciato episodi simili in altre parti del quartiere tra cui via Bengasi, via Corradi e viale Canepa.

» leggi tutto su www.genova24.it