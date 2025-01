L’influencer Taylor Mega il 25 gennaio a Genova per il compleanno del Mako

Genova. Taylor Mega, modella e influencer italiana con quasi 3 milioni di follower, sarà a Genova sabato 25 gennaio per festeggiare il 36esimo compleanno della discoteca Mako in corso Italia.

“Un traguardo straordinario per un locale che ha visto susseguirsi generazioni di giovani e non solo, consolidandosi come simbolo di eleganza e passione per la musica – spiegano gli organizzatori -. Taylor Mega illuminerà il palco del Mako con il suo carisma e la sua inconfondibile personalità e bellezza. Sarà un viaggio emozionante tra passato e presente, con musica, performance esclusive e un’atmosfera unica”.

