Metalmeccanici ai cancelli dell’ex Oto Melara: “Aumenti contro l’inflazione e 35 ore settimanali”

Chiedono che la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale riparta secondo la piattaforma sindacale presentata un anno fa i metalmeccanici spezzini, che questa mattina hanno organizzato 4 ore di sciopero con presidio di fronte ai cancelli dello stabilimento Leonardo e di MBDA. Un centinaio di lavoratori ha sfidato il freddo gelido di questo inizio gennaio per fa sentire la voce di un presidio industriale particolarmente significativo a livello nazionale, sia dal punto di vista del numero degli occupati che della strategicità. L’ex Oto Melara è di recente tornata al centro delle politiche industriali della difesa a livello continentale a seguito della nascita di LRMV.

La trattativa si è arenata due mesi fa, accusano i sindacati, a causa delle resistenze di Federmeccanica. “La discussione va avanti da sei mesi, ma registriamo la posizione di distanza di Federmeccanica su alcuni argomenti per noi fondamentali, tra cui i 280 euro in più in busta paga che non ci vogliono riconoscere e la riduzione dell’orario di lavoro – spiega Graziano Leonardi, segretario generale Uilm La Spezia -. Vogliamo che le condizioni dei metalmeccanici italiani siano adeguata a quella dei colleghi del resto d’Europa in cui le 35 ore settimanali sono ormai una realtà. Crediamo fermamente che ci siano le condizioni anche in Italia per applicare questo orario di lavoro”.

