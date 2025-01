Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo

Tutto facile per la Pro Recco in casa dell’Onda Forte ultima in classifica: a Roma i biancocelesti vincono 6-27 e rimangono a punteggio pieno dopo 13 giornate di campionato. Cinque reti per Di Fulvio e Condemi, migliori marcatori della partita.

» leggi tutto su www.levantenews.it