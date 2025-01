Parcheggi, è entrato in vigore il nuovo piano della sosta. Ecco cosa cambia nel dettaglio

A distanza di circa un mese dalla discussione della delibera di giunta in consiglio comunale, l’amministrazione spezzina ha emanato l’ordinanza che stabilisce ufficialmente l’aggiornamento delle tariffe del Piano della sosta, eliminando le zone verdi in cui si pagavano 50 centesimi all’ora e trasformandole in zone gialle, dove il costo orario viene innalzato da 0,75 a 1 euro.

L’opposizione si era fermamente schierata contro il provvedimento definendolo una manovra per fare cassa, mentre la maggioranza lo aveva derubricato a mero aggiornamento sottolineando che i prezzi praticati in altre città sono superiori.

Quale che sia l’opinione più condivisibile, da oggi, 15 gennaio, è entrata in vigore la nuova ordinanza, che, oltre ai già citati cambi di “colore”, stabilisce anche altre piccole variazioni in aree di sosta a corona del centro storico e vengono confermate le zone a rotazione.

In particolare il controviale di Viale Italia che si trova all’altezza del ponte Thaon di Revel e nelle vicinanze degli imbarchi, dove vigeva un prezzo di 0,50 euro all’ora, viene inserito tra le zone a tariffa rossa, con costo orario di 1,50 euro.

Gli stalli di Viale Fieschi, nel tratto compreso tra Viale Amendola e il centro sportivo Montagna, invece, passano da zona verde a zona gialla (quindi a 1 euro all’ora) e non si ha notizia della conferma della possibilità di usufruire di una tariffa giornaliera a 3 euro, come era in precedenza.

