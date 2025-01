Pd venerdì in Piazza Mentana per dire no al Ddl Sicurezza

La federazione provinciale del Partito democratico della Spezia aderisce alla Giornata di mobilitazione nazionale diffusa contro il Ddl Sicurezza indetta per venerdì 17 in più di cento città italiane. “Saremo presenti alle 17:30 in Piazza Mentana assieme a partiti, associazioni, sindacati e movimenti per dire no ad un disegno di legge chiaramente liberticida che punta a silenziare le manifestazioni di protesta politica e a non garantire la reale sicurezza di cittadini e cittadine”, dichiarano i Dem.

