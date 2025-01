Presidenza Adsp, Rixi: “In corso analisi profili e interlocuzioni con Bucci e Giani”

Si è parlato anche della futura presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale, attualmente retta in qualità di commissario da Federica Montaresi, nella seduta odierna della commissione Trasporti della Camera. La deputata Giulia Pastorella (Azione) ha infatti presentata un’interrogazione chiedendo lumi su tempistiche e modalità della nomina del nuovo presidente dell’Adsp. “Serve assolutamente una guida stabile e competente per questi scali strategici per il Paese”, ha detto la parlamentare lombarda. Risposta affidata al vice ministro al Mit, il ligure Edoardo Rixi, che ha rammentato come la norma preveda che la nomina arrivi, sentite le commissioni parlamentari, da parte del ministro, d’intesa con il presidente o, come in questo caso – riguardando l’Adsp in questione due scali in diverse regioni: La Spezia e Marina di Carrara -, i presidenti di Regione, e che lo scorso 24 luglio il ministero ha emesso avviso pubblico per acquisire manifestazioni da parte di soggetti interessati a ricoprire la carica, con termine fissato prima al 10, poi al 30 settembre. “Allo stato attuale sono in corso le opportune valutazioni e interlocuzioni finalizzate all’individuazine della nomina del presidente – ha proseguito il vice ministro e segretario della Lega ligure -. In questa fase le strutture ministeriali stanno analizzando tutti i profili pervenuti ed è in corso l’interlocuzione con i presidenti delle due Regioni. Poi, nel momento in cui vi sarà intesa con i presidenti, il tema arriverà in commissione per le votazioni. Pensiamo di poterlo fare nei prossimi mesi, dipende da come vanno le intese con presidenti di Regione”. Ma a questo punto Rixi ha specificato che il tema della presidenza dell’Adsp spezzino-apuana rientrerà in un discorso più generale: “Non è l’unica autorità che va incontro a rinnovo, di fatto vengono rinnovate tutte – abbiamo deciso di anticipare anche il bando 2025- tranne Ancona e Gioia Tauro, per poter operare un rinnovo complessivo. Le varie intese verranno portate accorpate in modo da procedere in maniera sistematica con varie sedute di commissione per analizzare tutte le Adsp, anche per dare ai commisari l’idea di chi si sta andando a nominare su tutto il territorio nazionale, in una visione complessiva di riordino del sistema portuale italiano”.

“Qua parliamo di una situazione che si trascina fin da troppo tempo – ha replicato Pastorella -. Scinderei: un conto è il riordino generale e mettere a bando tutti, un conto una situazione specifica che sta tra l’altro creando disagi e problemi su Pnrr, pianificazione e tanto altro e che inoltre riguarda temi già sollevate in commisssione, o che solleveremo, legati alle infrastrutture, come la Pontremolese. C’è insomma tutta una serie di ripercussioni sul resto del territorio. Non si può aspettare una riorganizzazione del sistema portuale, per quanto ad essa siamo favorevoli in linea di principio, non vedo nesso tra i due aspetti“.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com