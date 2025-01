Problemi tecnici sia a Sarzana che a Recco, mattinata di disagi sulla ferrovia per gli spezzini

Treni su un unico binario tra Recco e Santa Margherita Ligure tra le 6 e le 7.20 di questa mattina. Un “inconveniente tecnico alla linea” ha fatto iniziare la giornata con forti ritardi per i pendolari della linea La Spezia-Genova e viceversa. Trenitalia ha segnalato rallentamenti fino a 15 minuti per un treno Alta Velocità e fino a 50 minuti per un Intercity e sei Regionali. Sette Regionali hanno viaggiato limitati.

Ma chi viaggiava in treno dalla Spezia o per la Spezia lungo la dorsale tirrenica si è trovato in difficoltà anche nel tratto da e per la Toscana. Dalle ore 5:37 sulla linea La Spezia-Viareggio la circolazione ferroviaria è infatti stata rallentata tra Massa e Sarzana, anche in questo caso per un inconveniente tecnico alla linea. Rallentamenti fino a 30 minuti per due Alta Velocità, tre Intericty e tre Regionali, mentre due Regionali sono stati limitati.

