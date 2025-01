Recco: corso di difesa personale

Da Michele Camusso

Da oggi, per tre mesi con cadenza settimanale di un’ora (inizio ore 20), si svolgerà un corso di difesa personale femminile ma anche maschile come specificato dal signor Sergio Rossi, maestro di karate cintura nera 6° Dan. Il luogo di svolgimento del corso è la palestrina della scuola primaria di Recco (entrata dal cortiletto interno posto alla sinistra dell’ingresso principale). Il costo dell’intero corso è di 30€ in totale per tutti i tre mesi (sono circa 12 lezioni a 2,5€ a lezione di un’ora).

