Rezzoaglio: corso di Protezione civile e nuova sezione

Da Celestino Moruzzi, segretario Associazione Volontari Protezione Civile Liguria Odv

In data 11 gennaio u.s. nel pomeriggio, ha avuto luogo presso la sala consigliare (g.c.) del palazzo comunale di Rezzoaglio (Ge) il “Corso di formazione A1” per l’abilitazione dei volontari di Protezione Civile della neo “Sezione val d’Aveto”, di recente costituzione, dell’Associazione Volontari Protezione Civile Liguria, numerosi i presenti, tra cui il Sindaco Massimo Fontana, ed altri provenienti anche da diversi comuni dell’entroterra.

