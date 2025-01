Savona, il 25 gennaio open day all’istituto Boselli Alberti Mazzini Da Vinci

Savona. L’istituto secondario superiore “Boselli Alberti Mazzini Da Vinci” apre le sue porte per un open day speciale, offrendo a studenti e famiglie l’opportunità di scoprire i diversi indirizzi professionali che caratterizzano l’offerta formativa dell’istituto. L’evento si svolgerà sabato 25 gennaio senza necessità di prenotazione, ad ingresso libero, e accoglierà i futuri studenti nelle sue tre succursali dalle 9 alle 11.

L’open day si articolerà in tre plessi, ciascuno dedicato a specifici percorsi di studio:

• Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria e operatore grafico ipermediale – via Aonzo 2 (Centro Storico): gli studenti dell’indirizzo Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria illustreranno come il corso prepari i giovani alla progettazione grafica, alla comunicazione digitale e alla creazione di contenuti per media tradizionali e moderni. Un percorso che li forma come designer e creativi capaci di lavorare in agenzie pubblicitarie, studi grafici e settori multimediali.

• Manutenzione e Assistenza Tecnica; Operatore Elettrico e Meccanico – via Alla Rocca 35: nei laboratori di via Alla Rocca, sarà possibile esplorare le competenze tecniche sviluppate negli indirizzi Operatore Elettrico e Meccanico. I futuri tecnici specializzati si occupano di installazione, manutenzione e riparazione di macchinari e impianti, contribuendo al mondo dell’industria e dell’artigianato con competenze pratiche e aggiornate.

• Servizi Commerciali, Turismo Sostenibile e Accessibile, Servizi per la Sanità a l’assistenza sociale, Odontotecnico e Ottico – via Oxilia 26: nel plesso di via Oxilia, verranno presentati gli indirizzi legati ai Servizi per il Turismo e il Commercio, che preparano gli studenti per il mondo delle imprese e dell’accoglienza, con un focus su sostenibilità e inclusione. Altri corsi come Odontotecnico e Ottico offrono invece una formazione specifica per la realizzazione di dispositivi odontoiatrici e ausili visivi, mentre l’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale prepara i futuri operatori del settore socio-sanitario.

