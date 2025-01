Scuole, dalle Grotte di Frasassi un progetto per apprendere coi Gormiti i valori della salvaguardia dell’ambiente

Genova. Le Grotte di Frasassi di Genga hanno lanciato un nuovo progetto rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado italiane, con lo scopo di educare gli studenti alla salvaguardia del pianeta. Il nome dell’iniziativa è Gormiti – The New Era Game. I protagonisti saranno i personaggi della nuova serie televisiva live action “Gormiti – The New Era”.

Il progetto di gamification – completamente gratuito per le scuole – trasforma in un gioco l’apprendimento dei valori della salvaguardia della natura, con lo studio di uno dei siti turistici più tutelati e conservati del mondo: le grotte di Frasassi. Attraverso quiz e attività, sia in classe sia online, i personaggi dei Gormiti promuoveranno i valori fondamentali della sostenibilità ambientale mediante l’esplorazione dell’ecosistema naturale delle grotte.

» leggi tutto su www.genova24.it