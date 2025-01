Serie D. Flop Vado e il Bra va a +10. Cottafava: “Nostri demeriti più dei loro meriti. Ma il campionato non è finito”

Finisce 3 a 0 lo scontro diretto tra Bra e Vado. Al Chittolina c’era il pubblico delle grandi occasioni. Circa 700 persone nel turno infrasettimanale per vedere il match tra la prima della classe e la seconda. Il verdetto del campo è stato pesantissimo per il Vado. E lo è anche la classifica adesso nonostante gli sforzi immani del club e l’ottimo rendimento fino a sabato, ora i rossoblù sono a -10 dalla vetta. Ma forse la cosa più preoccupante per le ambizioni da Serie C è la prestazione impeccabile dei giallorossi di mister Nisticò, che hanno calato il tris già nel primo tempo e nella ripresa hanno controllato la gara sfiorando anche il quarto goal.

“Il Bra è forte ma sono più i demeriti nostri che i meriti loro.

