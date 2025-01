Serie D, magic Buttu: Imperia batte Sanremese, vicina addirittura la zona playoff

Imperia. Ha dell’incredibile la stagione dell’Imperia di Pietro Buttu che, dalla sconfitta per 3-0 contro il Bra, non ha più perso prendendo l’ascensore della classifica. Oggi vittoria nel derby ponentino per eccellenza contro la Sanremese per 1 a 3 grazie alla reti dei suoi fedelissimi Costantini e dei gemelli Graziani, che gli hanno permesso di agguantare il nono posto a -2 dalla Lavagnese e sognare i playoff.

Il tutto parte appunto dalla sconfitta esterna contro il Bra. I cuneesi rifilano ai nerazzurri tre reti proprio come nella gara cruciale di oggi contro il Vado. Da allora arrivano 5 vittorie (di cui una vinta a tavolino contro l’Albenga) e un pareggio contro il Ligorna. Una crescita rapida ed esponenziale per una squadra che fino alla 17^ giornata si trovava in zona playout e che ora può addirittura sognare i playoff, distano solo 6 punti dal Chisola in quinta posizione.

