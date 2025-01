Sesta Godano: fuoco in abitazione. Vernazza: brucia canna fumaria. Deiva: cade da scala

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia

Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco de La Spezia sono stati impegnati su tutta la provincia per diversi interventi rilevanti. La squadra del distaccamento di Brugnato è intervenuta a Sesta Godano per un principio di incendio abitazione. Per cause in fase di accertamento, le fiamme hanno interessato solo il locale tecnico al cui interno erano collocate la stufa a legna, il boiler per la produzione di acqua calda. L’incendio è stato rapidamente estinto ed il locale bonificato e messo in sicurezza. Non si registrano persone coinvolte o infortunate.

La Seconda Squadra della Sede Centrale della Spezia è intervenuta poco tempo dopo a Vernazza, in Località Comenecco, per un incendio canna fumaria, che ha espulso cenere e tizzoni coinvolgendo una residente. Una volta giunti sul posto con una APS (Auto Pompa Serbatoio) ed un fuoristrada con modulo per incendi boschivi, i Vigili del Fuoco, una volta accertate le cause, hanno messo in sicurezza l’abitazione ed affidato alle cure del personale del 118 la signora coinvolta per gli accertamenti del caso.

La Prima squadra della centrale di La Spezia, nel giro di pochi minuti, è intervenuta a Devia Marina su richiesta del personale sanitario del 118, per soccorrere un anziano signore caduto da una scala mentre si occupava del suo frutteto. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso Drago per un rapido recupero e conseguente trasporto al San Martino di Genova, in quanto le condizioni dell’infortunato sono sembrate subito gravi.

