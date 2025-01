Sestri: “Palestina e Ius Scholae, gli argomenti del Pd, importanti ma estranei al Consiglio”

Dal Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” (Albino Armanino, Luca Balotta, Lidiana Michelon, Leonardo Sanguineti, Paolo Smeraldi, Elisa Troglio)

Durante la seduta del Consiglio comunale, abbiamo approvato pratiche importanti per l’attività amministrativa del nostro Comune ed essenziali per garantire il proseguimento del nostro programma di mandato. Oltre a queste pratiche, però, ci siamo trovati nuovamente costretti ad affrontare l’ennesima mozione copia e incolla presentata dal gruppo di opposizione Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti. Basta digitare su Google, ad esempio, per la mozione sulla Palestina “Comune riconoscimento Palestina” per capire che le mozioni che presentano sono dettate dal loro partito di riferimento, il Partito Democratico.

