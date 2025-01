Uil Scuola Rua: “Tribunale ha sancito diritto docente a vedersi riconosciuto il 2013 per ricostruzione carriera”

“Con sentenza del 13 genaio 2025, il tribunale della Spezia ha sancito il diritto della docente, ricorrente con il patrocinio della Uil Scuola Rua, a vedersi riconosciuto l’anno 2013 ai fini della ricostruzione di carriera con conseguente collocazione nella nuova e corretta fascia stipendiale, pagando anche alla medesima le differenze retributive che ne conseguono”. Lo comunica in una nota Davide D’Ambrosio, segretario provinciale Uil Scuola Rua La Spezia. “Anche con questo importante risultato ottenuto nella nostra provincia a difesa dei diritti e a tutela dei lavoratori – aggiunge il rappresentante sindacale -, prosegue l’azione concreta e utile della Uil Scuola Rua che in questi anni ha sempre rivendicato il pieno recupero dell’anno 2013. Anche grazie a tale sentenza, continueremo a rivendicare risorse aggiuntive nel Contratto collettivo nazionale per recuperare le perdite stipendiali di questi anni”.

