Alassio, successo per l’incontro dedicato all’uso consapevole della rete e dei social

Alassio. Educare ed educarci ad un uso consapevole della rete e dei social: questa la sintesi di un incontro che si è tenuto martedì 14 gennaio alle 18 nell’auditorium della casa salesiana di Alassio alla presenza di un pubblico molto variegato: insegnanti, genitori, studenti, insieme per interrogarsi e comprendere alcune delle questioni più nodali in questo campo.

In un’ora e mezza di conferenza, il relatore, professor Andrea Cartotto, docente e relatore, nominato tra i 100 Leader dell’Innovazione Educativa in Italia presso la Camera dei Deputati e Ideatore del Progetto Nazionale di Educazione Civica Digitale “Il Galateo di Mister e Miss Internet”, ha parlato di responsabilità, civile e penale, connessa con la potestà genitoriale, di Cittadinanza digitale, della normativa circa i diritti in Internet, di influences, di cura e attenzione nell’uso dei dispositivi.

» leggi tutto su www.ivg.it