Autostrade, Bucci: “Pedaggi azzerati in Liguria? Le vie del cielo sono infinite…”

Genova. È davvero possibile azzerare i pedaggi in Liguria? “Le vie del cielo sono infinite, io mi do da fare e mi rimbocco le maniche”. Così risponde Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, due giorni dopo l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno in consiglio regionale che lo impegna ad attivarsi con ministero e concessionari per ottenere “l’esenzione o la significativa riduzione del pagamento del pedaggio come forma di risarcimento per i quotidiani e perduranti disagi”.

“La settimana prossima – ha annunciato – dovremmo avere qui da noi qualche riferimento importante di Autostrade“. Bucci per ora non ha confermato la presenza dell’amministratore delegato Roberto Tomasi. “Comunque il 23 gennaio andrò a Roma per la Conferenza Stato-Regioni e ne parleremo”, ha aggiunto.

