Consulenze in Regione, Bucci: “Abbiamo bisogno di loro, decideranno i direttori come inquadrarli”

Liguria. “Noi abbiamo deciso che abbiamo bisogno di loro, come inquadrarli lo decideranno i direttori”. Il governatore Marco Bucci taglia corto sulla vicenda delle consulenze da 182mila euro complessivi al sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e all’ex sindaca di Santo Stefano d’Aveto Maria Antonietta Cella, candidata alle ultime elezioni col Partito Popolare del Nord. E smentisce le voci secondo cui l’incarico affidato dal direttore generale Nicola Giancarlo Poggi all’ex parlamentare della Lega sarebbe stato revocato in quanto non consentito dalla legge: “Non mi risulta nulla di tutto questo”.

“Se non si può affidare la consulenza lo vedranno i direttori, io non sono competente – ha spiegato Bucci -. I compiti sono divisi, mi sembra molto semplice: questo spetta alla parte amministrativa. Io so solo che abbiamo chiesto di fare queste due cose, i direttori vedranno come fare”. In altre parole il governatore da un lato rivendica Di Muro e Cella come scelte politiche, e dall’altro lascia alla struttura dell’ente il compito di tradurle in fatti restando nell’alveo della legalità.

