Da Genova ecco “La risposta è in cucina”, il nuovo podcast del prete youtuber don Pierluigi Plata

Genova. È ufficialmente online e ascoltabile su tutte le principali piattaforme La risposta è in cucina, la nuova serie podcast fortemente voluta da don Pierluigi Plata, il prete youtuber che da anni diffonde una nuova idea di cristianità attraverso il linguaggio universale del cibo e delle sue molteplici declinazioni.

A realizzarla sono stati gli autori e i narratori di Mettiamoci la voce, il collettivo genovese, con sede in via Timavo, che lavora nel settore audio in tutte le sue declinazioni, tra podcast, radio e audiolibri. In particolare, hanno partecipato alla realizzazione di La risposta è in cucina Valentina Ferraro, Sandro Ghini e Maria Grazia Tirasso.

» leggi tutto su www.genova24.it