Formazione 2025, seicento nuovi Oss da corsi per disoccupati. Tra le novità mediatori culturali e piani per entroterra

La giunta regionale, su proposta degli assessori Simona Ferro e Marco Scajola, ha approvato la programmazione degli interventi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo 2021/2027 nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2025. L’investimento complessivo è di circa 29 milioni di euro. Gli interventi, che saranno presentati singolarmente nel corso del quadrimestre, riguardano la formazione di seicento nuovi operatori socio sanitari (Oss) attraverso corsi gratuiti per i disoccupati, che partirà dopo l’approvazione del nuovo standard nazionale per questa figura professionale, l’apertura di un nuovo bando per la formazione continua dei lavoratori occupati e la programmazione dei corsi di alta formazione offerti gratuitamente dagli Its. Confermati anche il progetto Match Point destinato ai giovani disoccupati tra i 18 e 34 anni che vedrà una nuova edizione, ed un nuovo finanziamento per il catalogo della formazione in apprendistato. Previste anche le risorse per le attività formative per l’inserimento socio lavorativo dei giovani con disabilità che saranno assegnati sulla base dei fabbisogni rilevati dalle Asl. Tra le novità figurano la formazione di mediatori interculturali, di rete e di comunità e l’avvio di corsi per lo sviluppo di competenze “verdi” e digitali, nonché la previsione di piani integrati per l’entroterra finalizzati all’inserimento lavorativo sul territorio in campo sociale e non solo. “Gli strumenti attuativi sono stati individuati in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del programma regionale FSE+ 2021-2027, in base alle esigenze emergenti dal contesto socioeconomico ligure, ai risultati ottenuti negli anni precedenti e a quanto concordato in sede di Comitato di Sorveglianza”, spiega la nota regionale.

“Confermiamo tutte le iniziative che negli anni si sono rivelate di successo, ma allo stesso tempo introduciamo anche importanti novità che ci permettono di allargare ulteriormente la platea di beneficiari e sviluppare nuove competenze. Grazie a un’efficace programmazione creeremo le condizioni migliori per incrementare l’occupazione sul territorio, garantendo ai cittadini liguri la formazione necessaria per un effettivo inserimento nel mondo del lavoro”, le parole dell’assessore Ferro. “Attraverso una programmazione strategica, improntata all’ascolto del territorio e dei reali bisogni dei cittadini, stiamo dando un ausilio davvero significativo a migliaia di liguri in maniera, lo sottolineo, totalmente gratuita. Sono oltre 41mila quelli coinvolti fino a oggi dalle nostre attività con ottimi ritorni per ciò che concerne la formazione professionale, ma anche per l’occupazione, lo sport e il sociale. Siamo convinti del buon esito di questa nuova parte di programmazione pronta a seguire e migliorare, laddove possibile, quanto fatto fino a oggi”, così l’assessore Scajola.

