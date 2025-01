I “fatti di Sarzana” del 1921 nella serie “M – Il figlio del secolo”

Ci sono anche i “Fatti di Sarzana” del 21 luglio 1921 nella serie del momento in onda su Sky “M – Il figlio del secolo”, tratta dal romanzo di Antonio Scurati e interpretata da un ottimo Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. Una citazione inevitabile vista l’importanza storica di quell’episodio come ebbe a sottolineare anche il presidente della Repubblica Enzo Pertini secondo cui “Se tutte le città d’Italia avessero fatto come Sarzana, il fascismo non sarebbe andato al potere”. I fatti – che ogni anno in occasione della ricorrenza vengono ricordati da istituzioni e partiti – sono noti: il 21 luglio circa 500 fascisti guidati da Amerigo Dumini arrivarono in città decisi ad ottenere la scarcerazione di Renato Ricci e altri responsabili di episodi di violenza che nei giorni precedenti portarono alla morte dell’operaio Luigi Gastardelli, il ferroviere Dino Rossi, il pescatore Rinaldo Spadaccini e l’operaio Rino Garfagnini. A loro si opposero però il capitano Guido Jurgens (a cui oggi è dedicata la piazza) e i suoi Carabinieri che spararono disperdendo le camicie nere che nella fuga trovarono anche la feroce opposizione di Arditi del Popolo e contadini.

