Il consigliere Casella: “Strada provinciale Alassio-Testico pericolosa, ecco gli interventi necessari”

Alassio. Il gruppo consiliare ‘Alassio di tutti’ ha presentato un ordine del giorno in Consiglio comunale per denunciare la situazione di pericolo sulla strada provinciale Alassio-Testico. Negli ultimi mesi, il collegamento viario è stato teatro di diversi incidenti.

“La strada provinciale per Testico è sempre più trafficata, soprattutto tra Moglio e il centro di Alassio”, esordisce il consigliere Jan Casella, capogruppo di ‘Alassio di tutti’, prima di elencare le situazioni più rischiose: “In alcuni tratti, il manto stradale è molto scivoloso. Un esempio è la curva all’altezza della congiunzione tra via Filippo Airaldi e via privata Barelle, dove sono cadute molte persone in sella a mezzi a due ruote. L’illuminazione è scarsa in numerosi punti, in particolare all’inizio di via Adelasia, prima e dopo la Chiesa Anglicana. Non bisogna poi dimenticare il muro perimetrale in pessime condizioni e a rischio di crollo, poco prima del bivio di Madonna delle Grazie”.

