“Inverno demografico”: nel 2023 a Bonassola, Carro e Vernazza nessun nuovo nato

Esistono posti in Italia in cui non nasce più nessuno, anche nella provincia spezzina. Perlopiù isolati in aree interne, alcuni arroccati su un monte, qualcun altro adagiato sul fondo di una vallata. Sono comuni piccolissimi, trecento abitanti in media a livello nazionale, vittime di un calo demografico che procede a passo iniquo e che minaccia di farli scomparire.

A livello nazionale sono 358, quelli senza nascite, e gli esperti lo chiamano “Inverno demografico”: un fenomeno che ha preso di mira l’Italia da almeno un decennio. Si tratta del calo netto e continuo delle nascite nel nostro Paese.

I fattori che incidono sono noti, e in questi giorni, a livello nazionale, si sono tirate le somme del 2023, con numeri che sono ancora una volta negativi. La provincia spezzina, che con i suoi record di anzianità non si può certo collocare tra le best practice a livello nazionale, rispettando in qualche modo la tendenza generale.

