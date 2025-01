Nell’albo d’oro della Federazione Italiana Cuochi anche i savonesi Claudio Pasquarelli e Greg Meligrana

Roma. Federazione Italiana Cuochi in festa, alla Camera dei Deputati a Roma, per la consueta consegna dei riconoscimenti Albo d’Oro. “Con questo premio la Federazione Italiana Cuochi si impegna da sempre a riconoscere e valorizzare la professionalità dei suoi soci”, commentano i cuochi aderenti alla Federazione. Un prestigioso riconoscimento che premia i membri della Federazione suddividendoli in diverse categorie, con l’obiettivo di mettere in luce l’eccellenza e la dedizione dei cuochi italiani.

Quest’anno i cuochi liguri sono stati al centro della premiazione, avvenuta lunedì scorso a Roma, alla Camera dei Deputati. Claudio Pasquarelli, noto come “Claudio di Bergeggi”, ristorante per oltre trent’anni stella Michelin, è stato premiato come chef patron. Claudio, tra le tante cose, è anche il coautore del fortunato libro “Sull’Onda del gusto ligure. Storie di cucina”, arrivato alla seconda edizione. Nella categoria Decano, invece, l’ambito riconoscimento è andato a Gregorio Meligrana, savonese di grande esperienza, per anni alla guida di prestigiosi ristoranti della Riviera. Riconoscimenti anche per i genovesi Pino Zizzi, docente dell’alberghiero, e Simone Vesuviano, giovane chef imprenditore, che stanno contribuendo in modo significativo alla crescita e alla formazione nel settore enogastronomico.

» leggi tutto su www.ivg.it