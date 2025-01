Starlink potrebbe sbarcare in Liguria, allo studio un bando per la connessione in mare

Genova. Il sistema Starlink di Elon Musk per l’accesso a Internet via satellite potrebbe raggiungere anche la Liguria. Mentre la Lombardia è stata apripista in Italia con un bando che potrebbe sancire la prima commessa di SpaceX nel nostro Paese, la giunta Bucci sta lavorando a qualcosa di simile per garantire la connessione alle imbarcazioni da diporto che si allontanano dalla costa.

“Oltre 6 miglia dalla costa non c’è più segnale e le comunicazioni avvengono su altri canali – spiega il governatore Marco Bucci, notoriamente un esperto velista -. La copertura satellitare sarebbe un’ottima cosa per la navigazione da diporto. Stiamo già lavorando su questo insieme a Università e Capitaneria”. Del resto Starlink viene usato già oggi sulle navi da crociera che solcano il Mediterraneo, come la nuovissima Costa Toscana.

