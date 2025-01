“Storia del Battaglione Melchiorre Vanni”, alla Beghi la presentazione del nuovo libro di Maria Cristina Mirabello

Lunedì 20 gennaio alle ore 16,30 si terrà presso l’auditorium della biblioteca Beghi la presentazione della Storia del Battaglione “Melchiorre Vanni”, di Maria Cristina Mirabello, edito dalle Edizioni Giacché per conto dell’Istituto storico spezzino della Resistenza e dell’Età contemporanea. Dopo l’introduzione del presidente dell’Istituto, Patrizia Gallotti, interverrà lo storico Carlo Greppi con una lectio magistralis dal titolo “Nelle giunture della storia”, seguirà l’intervento dell’autrice del libro. Dati i posti limitati occorre prenotarsi.

Il volume, che ricostruisce per la prima volta la storia del “Vanni” dalle origini fino alla Liberazione, è «un testo importante e ponderoso che costituisce una vera e propria pietra miliare degli studi sulla Resistenza della IV Zona Operativa, – scrive Patrizia Gallotti – un testo ricco, minuzioso, quasi enciclopedico, in cui la storia del Battaglione è ampiamente trattata grazie alla consultazione dei numerosi documenti del nostro Archivio Storico, dell’Archivio di Stato della Spezia, dell’Archivio ILSREC, di altri archivi, anche privati. Grazie alla lettura di vecchi articoli di giornali, fotografie, approfondimenti, si raccontano anche storie politiche e umane vissute in anni difficili, scorci di biografie che parlano di impegno per la libertà e la giustizia».

Tra le vicende narrate, anche il drammatico rastrellamento del 20 gennaio 1945, di cui abbiamo precise tracce documentarie, l’episodio forse più significativo e determinante dal punto di vista militare.

Il volume, che comprende anche dati statistici, tracce di memorie familiari, riflessioni sui nomi di battaglia e sulla presenza di partigiani stranieri, tratta inoltre sinteticamente la storia del PCI spezzino, cui il Battaglione “Vanni” è particolarmente legato, qui delineata dal giugno 1944 alla Liberazione, e si chiude con gli elenchi dei partigiani e patrioti componenti il Battaglione.

Per agevolare il lettore nella comprensione di alcuni importanti snodi strategici, sono state inserite nel testo foto dei luoghi e mappe relative agli stanziamenti della formazione nel corso del tempo (dallo Zerasco, al Calicese, allo Zignago) e ai terribili rastrellamenti dell’8 ottobre 1944 e del 20 gennaio 1945, nonché l’organigramma della IV Zona Operativa. Il volume, che conta 576 pagine, sarà in vendita presso l’ISR, in libreria e sugli store online al prezzo di 35,00 euro

