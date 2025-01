Altare, la consigliera di maggioranza Rossana Rocca si dimette e lascia il parlamentino

Altare. Il Consiglio comunale altarese “perde un pezzo”, sono infatti state ufficializzate le dimissioni della consigliera di maggioranza con delega all’urbanistica Rossana Rocca, che così spiega le sue ragioni: “Con grande rammarico e dopo averci riflettuto a lungo, desidero comunicarvi che ho rassegnato le mie dimissioni. La prima cosa in assoluto che voglio fare è ringraziare ogni singola persona che mi ha dato la propria preferenza, il proprio sostegno e chi ha deciso di credere in me. Ringrazio anche pubblicamente i colleghi che hanno cercato di supportarmi in questo periodo non facile”.

Già in passato un’altra consigliera si era spostata sui banchi della minoranza, ovvero Rita Scotti, costituendo il suo gruppo indipendente senza entrare di fatto in quello guidato da Giuseppe Grisolia.

» leggi tutto su www.ivg.it