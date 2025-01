Genova. Si è consegnato spontaneamente nel carcere di Chiavari dopo che per lui il cumulo di condanne raggiunte avrebbe portato a breve a un’ordine di carcerazione da parte della Procura generale di Genova.

A finire detenuto è l’avvocato genovese Giampaolo Naronte, 59 anni, condannato in via definitiva per diversi reati: dal falso alla truffa, dall’esercizio abusivo della professione alla violazione degli obblighi famigliari per non aver pagato l’assegno di mantenimento ai figli.

