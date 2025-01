Baruzzo in piazza contro il Ddl sicurezza: “Minaccia diritti fondamentali”

Si è tenuta anche alla Spezia, in Piazza Mentana, la mobilitazione “100.000 luci contro il buio del regime. No al Ddl sicurezza”, promossa da Amnesty International Italia e dalla rete No Ddl sicurezza – A pieno regime. “Ho voluto fortemente esserci – dichiara in una nota Carola Baruzzo, consigliera regionale del Partito democratico -. Il Ddl sicurezza del governo Meloni e del ministro Piantedosi risponde a un’idea liberticida e securitaria, mette a rischio il dissenso pacifico e minaccia diritti fondamentali limitando, di fatto, la libertà di espressione, puntando tutto sulla criminalizzazione e non investendo minimamente sulla coesione sociale e sicurezza urbana. Non è un caso che addirittura Amnesty International si stia mobilitando contro questo disegno di legge in cui, in ambito di pubblica sicurezza, diventano penali alcuni reati amministrativi e in cui si permette il ricorso a misure preventive, come il foglio di via, anche senza evidenza di danni o comportamenti violenti. Tutte norme che, di fatto, puntano ad avere un effetto deterrente sulla partecipazione a manifestazioni e proteste, anche pacifiche”.

Conclude Baruzzo: “Ci sono poi aspetti davvero inquietanti, come le parti sulla collaborazione tra università e servizi segreti, che hanno già provocato il dissenso pubblico di qualche rettore che, giustamente, sottolinea come andare oltre la già proficua collaborazione tra forze dell’ordine e atenei in casi specifici, significhi schedare professori o studenti in fermento o rendere conto di tutte le attività di ricerca. Un livello di compromissione delle libertà accademiche proprio dei regimi totalitari e non certo delle democrazie”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com