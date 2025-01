Calcio/ Roma – Genoa 3-1: rossoblu condannati dagli errori

Il Genoa dura un tempo, poi la Roma prende campo e vince 3-1. Vieira in emergenza decide di puntare sul suo 4-3-3 con De Winter a destra al posto di Sabelli, mentre Frendrup prende il posto di Badelj e ai suoi lati Thorsby e Masini. In attacco con Pinamonti Zanoli e Miretti.

La Roma ha una doppia occasione per andare in vantaggio ma prima Saelemaekers calcia a lato e poi Dybala su punizione colpisce la traversa. Il Genoa appena può ci prova e al 16’ tocca a Miretti ma il suo destro è debole. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 25’ con Dovbyk di potenza sfruttando un errore di De Winter su cross di Pellegrini. Al 29’ Vieira perde Bani per infortunio muscolare e inserisce Sabelli e al 33’ i rossoblu pareggiano con Masini al volo su angolo battuto da Miretti. Primo gol in serie A per questo ragazzo. Nel recupero punizione battuta da Paredes parata senza problemi da Leali.

