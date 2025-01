Calcio, Serie D. Albenga vs Borgaro Nobis a porte chiuse: ora è ufficiale

Albenga. Dopo le varie notizie che hanno accompagnato la partita tra Albenga e Città di Varese riguardo alle restrizioni sul pubblico del Riva, oggi arriva un’altra pessima notizia per gli appassionati del mondo bianconero. Con una nota, la Lega Nazionale Dilettanti ha infatti reso noto che, la partita di domenica tra Albenga e Borgaro Nobis, si giocherà a porte chiuse.

Il motivo di tale decisione sembra essere appunto per il mancato piano sicurezza, mai comunicato dalla società al Comune di Albenga. La decisione però è arrivata direttamente dalla LND e non dall’ente comunale. Seguiranno sicuramente aggiornamenti su tale vicenda, ma una decisione è già chiara a tutti: domenica i tifosi ingauni non potranno sedersi sui gradoni del Riva per assistere alla propria squadra del cuore.

» leggi tutto su www.ivg.it