Da Sestri Levante alla provincia di Cuneo, la triste fine del globicefalo spiaggiato

Genova. Da Sestri Levante a Ceresola d’Alba, in provincia di Cuneo: si è chiusa così la triste storia del globicefalo ritrovato spiaggiato a Borgo Rena. Il cetaceo è rimasto sulla battigia per un mese, in un rimpallo di responsabilità e burocrazia, sino a quando il sindaco di Sestri Levante non ha deciso di farsi carico delle spese di rimozione, trasporto e incenerimento della carcassa.

L’animale era stato avvistato e segnalato da un turista ai carabinieri forestali. Da prassi era stato informato il Comune, poi l’Asl 4 e la Locamare di Riva Trigoso, ma nessuno aveva preso in carico il caso o sembrava comunque in grado di fornire una soluzione alla rimozione.

