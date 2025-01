Fossitermi, i commercianti vogliono incontrare Peracchini: “I parcheggi a pagamento mettono a rischio la nostra sopravvivenza”

La volontà di creare parcheggi a pagamento e per residenti a Fossitermi, dove oggi ci sono righe bianche che significano sosta libera per tutti proprio non va giù a buona parte degli abitanti del quartiere. Il dibattito è in corso e negli ultimi giorni gli abitanti si sono rivolti alla nostra redazione con alcune lettere che abbiamo pubblicato: due sono fermamente contrarie all’iniziativa, mentre una è a favore.

All’opinione dei residenti si unisce ora anche quella dei commercianti, che bocciano la proposta e chiedono al sindaco un incontro per affrontare il tema, visto che molti di loro, se non tutti, non hanno potuto partecipare all’incontro che si è svolto un pomeriggio di metà dicembre: alcuni non erano stati avvisati dell’appuntamento, mentre chi lo sapeva ha comunque dovuto dare forfait a causa del periodo natalizio e della necessità di rimanere aperti per i propri clienti.

“La scelta di estendere la modalità di parcheggio a pagamento anche nel nostro circondario, così lontano dal centro della città, così privo dei servizi e dell’appeal urbano tradizionalmente accordato al centro cittadino, si scontra sia con le caratteristiche del quartiere che con quelle dell’artigianato e del commercio locali”, spiegano i commercianti in una lettera rivolta al sindaco Pierluigi Peracchini, con la quale chiedono di potersi confrontare “affinché anche le nostre categorie, che riteniamo vitali e vivacizzanti nel contesto sociale di Fossitermi, siano parte attiva della discussione”, proseguono.

“Il nostro quartiere è animato da piccole attività, che sono state proditoriamente escluse dalla discussione proponendo un confronto pubblico – decisamente poco pubblicizzato e poco inclusivo – nelle giornate del commercio natalizio, che ci avrebbero imposto di chiudere le nostre attività per potervi aderire. Forse avremmo dovuto serrare in massa in quella giornata, con un passaparola al limite dello sciopero, per dare un esempio pratico del possibile futuro del nostro quartiere, in caso si dovesse perseverare in questo progetto. In qualità di attori indispensabili alla vita della città, durante una fase economica e sociale di enorme difficoltà ed evoluzione, chiediamo quali proposte di riqualificazione urbana e di tutela del tessuto sociale a seguito della vessatoria scelta proposta“.

I timori sono comprensibili e sono più concreti delle possibilità che l’istituzione di parcheggi per residenti e a pagamento possa risolvere il problema della sosta a Fossitermi, dove è evidente che il problema è lo squilibrio tra l’altissimo numero di abitazioni e gli stalli a disposizione.

C’è chi punta il dito contro i turisti, ma di auto con targhe straniere se ne vedono davvero poche, visto che il quartiere è molto gettonato soprattutto per la vicinanza alla stazione ferroviaria e che chi arriva dall’altra parte del mondo non raggiunge certo La Spezia in auto.

Ciò che sembra poter incidere è la creazione di nuovi parcheggi, come quelli che erano stati promessi in passato in Via Puccini, progetto ritornato nel cassetto a causa della presenza di un canale. Qualche residente ha proposto di trasformare Via Monteverdi a senso unico, realizzando nuovi stalli nella corsia, ma l’ipotesi è stata bocciata dall’amministrazione, che invece sembra intenzionata a riesumare l’idea di ricavare qualche parcheggio in Piazzale Ferro, nonostante la viabilità in quel punto sia un po’ complessa.

Il problema è annoso e affonda le radici nella realizzazione del quartiere residenziale fatto di casermoni iperaffollati senza che ci fossero gli spazi adeguati per le auto degli abitanti. Oggi che ogni famiglia ha due auto la realtà presenta il conto, ma con certe soluzioni a pagarlo potrebbe essere il già martoriato tessuto commerciale di Fossitermi, e di conseguenza la vivibilità stessa della zona.