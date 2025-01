Fratelli d’Italia: “Siamo al fianco delle forze dell’ordine”. Raccolta firme tra capoluogo e provincia

Sabato 18 gennaio di raccolta firme per Fratelli d’Italia nello Spezzino. “Continuano gli attacchi contro le nostre forze dell’ordine che, oltre a dover affrontare quotidianamente situazioni pericolose, si trovano ad essere bersagliati da critiche e accuse – si legge in una nota di Fratelli d’Italia La Spezia -. Siamo al loro fianco e crediamo che la sicurezza dei cittadini sia una priorità assoluta. Per questo sabato 18 gennaio vi aspettiamo alla Spezia presso la nostra sede in Viale Italia 485 dalle ore 15.00 alle 19.00, a Follo, gazebo p.zza Matteotti dalle 9.00 alle 17.00; a Sesta Godano, gazebo al mercato rionale dalle 10.00 alle 12.00, dove raccoglieremo le firme per le seguenti proposte: inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale; creazione del reato di rivolta in carcere; maggiori strumenti di difesa; maggiore tutela legale per le nostre forze dell’ordine”.

