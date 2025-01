Genova. Brutto incidente questa mattina a San Colombano Certenoli dove, sulla strada provinciale 225 due auto si sono scontrate frontalmente mentre percorreva le due direzioni opposte.

L’impatto è stato molto violento: sul posto in pochi minuti sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa di Cicagna e di Gattorna che dopo aver assistito le due persone ferite, hanno optato per il trasporto presso il pronto soccorso di Lavagna dove sono arrivate in codice giallo.

» leggi tutto su www.genova24.it