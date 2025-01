Genoa, Vieira vede il bicchiere mezzo pieno: “Non è passo indietro, Masini rispecchia passione tifosi”

Un bel primo tempo non basta al Genoa per uscire con punti dall’Olimpico di Roma. Nella ripresa, la qualità dei capitolini, in particolare grazie a El Shaarawy e Dybala, è uscita fuori mentre il Grifone ha faticato a far girare il pallone e a tessere trame offensive. Un 3 a 1 che non dovrebbe lasciare troppe scorie, come testimoniano le parole di mister Patrick Vieira.

A fine partita, il saluto ai 600 tifosi giunti da Genova per sostenere la squadra: “Sono molto orgoglioso – esordisce il tecnico francese ai microfoni di DAZN – . Abbiamo disputato una partita con personalità e coesione. Era difficile per loro creare opportunità. Abbiamo fatto bene. Quando hanno fatto i cambi si è fatta dura per noi. L’uscita di Bani ci ha tolto esperienza e qualcosa a livello di comunicazione. Possiamo tornare a Genova a testa alta. Bisogna lavorare e andare avanti”.

