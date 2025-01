Geometri, a Villa Marigola si celebrano i 95 anni dall’istituzione della professione

Nell’anno appena concluso i geometri hanno festeggiato i 95 anni dall’istituzione e legittimazione, tramite decreto regio, della professione. “Dopo il periodo post bellico, dove i geometri sono stati preziosi per la ricostruzione dei territori e delle unità immobiliari – osservano dal Collegio geometri spezzino -, siamo arrivati fino ai giorni nostri confermando le stesse e profonde passione, dedizione al lavoro e allo studio, innalzando il livello della nostra formazione e professionalità attraverso la formazione professionale continua, la costruzione e applicazione di best practice e attraverso una continua messa in gioco e attività di ricerca”.

Il 24 gennaio, dalle ore 14.00 a Villa Marigola, a San Terenzo, si terrà la celebrazione del 95° anniversario della professione di geometra, con le relazioni del presidente del Collegio geometri e G.L. della Spezia geom. Stefano Giangrandi e del presidente del Consiglio nazionale geometri e G.L. geom. Paolo Biscaro; al termine dell’evento saranno consegnati ai geometri gli attestati di benemerenza.

