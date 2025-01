In vendita l’albergo a tre stelle di Santa Caterina, a Sarzana. Settanta camere standard per 140 posti letto complessivi, superficie commerciale di oltre 2.400 metri quadrati, l’immobile è disposto su tre piani più il sottotetto, dove sono collocate le camere del personale. La procedura di vendita, attivata dal Tribunale della Spezia, si terrà presso la sala aste dello stesso il prossimo 6 febbraio alle 9.00. Prezzo base 3 milioni e 276mila euro, offera minim 2 milioni e 457mila euro. Nel lotto sono compresi la passerella che collega la struttura al centro benessere, la centrale termica, una porzione di spogliatoi esterni e le aree antistanti e retrostanti la porzione in cui sono situate le camere standard, limitatamente alle corti graffate al fabbricato (per una superficie di circa 1.169 mq).

