Nella tana avversaria: la Carrarese non subisce gol in casa da sei partite. E al ‘Dei Marmi’ ha numeri da big

Lo Spezia nella tana del lupo, contro una Carrarese che in casa ha numeri da grandissima. Le Aquile di Luca D’Angelo si preparano alla delicata trasferta del ‘Dei Marmi’, contro una squadra che in casa sta facendo benissimo. Ventuno punti raccolti su ventisette totali in casa per la Carrarese, che peraltro ha cominciato il campionato lontano dal proprio impianto. Le prime tre partite, infatti, sono state disputate a Pisa, dove la squadra di Calabro ha conquistato quattro punti, tra cui la prima vittoria in campionato contro il Sudtirol.

Poi, il ritorno a casa, ad ottobre contro il Mantova, e da lì un ciclo da invincibili. La Carrarese, infatti, non ha mai perso al ‘Dei Marmi’, dove sono caduti anche illustri avversari come il Pisa e il Palermo, peraltro consecutivamente. Diciassette i punti raccolti a Carrara dalla squadra di Calabro, che nelle ultime sei partite casalinghe non ha mai subito gol. Per lo Spezia un ostacolo in più sul sintetico degli apuani, dove servirà una grande prestazione per uscire con dei punti.