Prima Categoria, lo Speranza vuole un girone di ritorno da protagonista. Orsolini: “Ragioniamo step by step, contro l’Olimpic servirà essere cattivi”

Savona. Una voglia immensa di dimostrare il proprio valore. Esattamente due mesi fa lo Speranza perdeva in casa (di misura, 0 a 1 il risultato finale) contro la Rossiglionese. Il ritratto era quello di una squadra dalle infinite potenzialità che però non riusciva a dimostrarle. La sola vittoria nelle prime otto partite disputate, seppur prestigiosa visto che è maturata contro il Savona, non poteva soddisfare una società che, prima dell’inizio della stagione, non ha mai nascosto di voler provare a giocarsela contro le big del girone.

Da allora, dopo aver fatto quadrato, lo Speranza ha svoltato: dal 24 novembre scorso infatti (data della vittoria che ha inaugurato la striscia positiva dei rossoverdi, ndr) gli uomini di mister Girgenti hanno sempre vinto tranne che contro il Quiliano&Valleggia (partita in cui è arrivato un pirotecnico 3-3), questo per la bellezza di sei vittorie ed un pareggio nelle ultime sette gare disputate.

