Per il momento è solo un’indiscrezione. L’ex sindaco di Rapallo e consigliere regionale Carlo Bagnasco andrà a Roma per essere ricevuto da Papa Francesco. La visita in veste di presidente dell’Automobil Club (Aci) di Genova. Non è la prima volta che Carlo Bagnasco incontra il Pontefice, la volta precedente la visita era dovuta al fatto che Bagnasco era sindaco e giocatore di calcio.

» leggi tutto su www.levantenews.it