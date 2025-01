Ricerca di persone coinvolte in crolli e frane: esercitazione dei vigili del fuoco di Savona a Bergeggi

Provincia. Il 14 gennaio scorso, si è svolta un esercitazione per testare le capacità operative del personale del nucleo USAR light del comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona, presso il campo di addestramento cinofilo situato nel comune di Bergeggi.

Il nucleo USAR light (urban search and rescue) risponde in prima battuta ad interventi complessi di ricerca e salvataggio persone coinvolte in eventi come crolli o frane, e il personale è integrato all interno di una colonna mobile regionale.

