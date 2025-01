Savona, accordo tra Comune e Unige per l’assunzione di giovani: rivolto a studenti under 24 in pari con gli esami

Savona. Il Comune di Savona e l’Università degli Studi di Genova hanno siglato questa mattina nella Sala Rossa di Palazzo Sisto un importante protocollo di collaborazione, il primo in Liguria, volto a promuovere l’occupazione giovanile qualificata nella pubblica amministrazione grazie all’impiego dei contratti Formazione e Lavoro.

L’accordo, firmato dal sindaco di Savona, Marco Russo, e dal Magnifico Rettore di UniGe, Prof. Federico Delfino, prevede l’individuazione di studenti meritevoli che siano esperti in ambiti che possono variare da quelli digitali a quelli tecnici a diversi altri che andranno individuati di volta in volta. I ragazzi devono essere in pari con gli esami previsti nel piano di studi e di età inferiore ai 24 anni. Saranno assunti con un contratto della durata di 36 mesi.

» leggi tutto su www.ivg.it