Savona, il proprietario del marsupio con oltre 2mila euro: “Grazie di cuore, un gesto non scontato. Raro trovare persone così oneste”

Savona. Il “proprietario” del marsupio contenente oltre 2mila euro, ritrovata ieri dal titolare di “Solo Pizza” e consegnata alla polizia locale, non trova le parole per ringraziare il titolare della pizzeria per questo gesto.

“Lo ringrazio di cuore, è un gesto non scontato – dice Antonino Marcimino, socio fondatore della Asd Pugilista Savonese – Sono davvero contento perchè conteneva le quote di iscrizione dei tesserati alla società sportiva, non so come avrei fatto. Persone così oneste si trovano raramente”.

