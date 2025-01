Savona. Non c’è “pace” per gli abitanti di via Martinengo (angolo via Cavour), i quali anche in questi giorni si sono ritrovati rifiuti speciali in mezzo al marciapiede ad ostacolare il passaggio.

Dopo materassi, cestelli della lavatrice e mobili (che in seguito al nostro articolo erano stati prontamente rimossi dal personale addetto), ora gli abitanti devono fare i conti con sedie e assi da stiro.

» leggi tutto su www.ivg.it